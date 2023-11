Turneul Campionilor 2023 Miercuri, 15 Noiembrie 2023, 09:45

Novak Djokovic și Jannik Sinner au câștigat câte 109 puncte în meciul de la Turneul Campionilor, dar victoria i-a revenit italianului. La conferința de presă, liderul clasamentului ATP a explicat unde s-a făcut până la urmă diferența în meciul din Pala Alpitour de la Torino.

Novak Djokovic Foto: Tetsu Joko / AP / Profimedia

Novak Djokovic, învins de elevul lui Darren Cahill după un meci electrizant

Novak Djokovic spune că Jannik Sinner a jucat mai bine decât el în momentele importante

Nole a recunoscut că Sinner a fost jucătorul mai bun și a observat că acesta și-a ridicat nivelul față de întâlnirile precedente (primele trei au fost câștigate de sârb).

„Principala diferență față de întâlnirile precedente dintre noi a fost că a servit mult mai bine. Trebuie să remarc și faptul că în punctele cheie a jucat mai bine, a meritat să câștige.

A fost mai curajos decât mine, și-a găsit cel mai bun tenis în cele mai importante momente și îl felicit pentru acest succes. Sunt puține oportunități în aceste meciuri și trebuie să profiți de ele. De multe ori în cariera mea am câștigat astfel de partide.

Nu cred că am făcut multe greșeli, nu am multe lucruri pe care să mi le reproșez. Am fost concentrat în momentele importante, dar de data asta Jannik a fost mai bun.

Știam că va fi așa (n.r. atmosfera ostilă din tribune). Juca un italian, s-a creat mare vâlvă în jurul lui după acest sezon, oamenii au multă încredere în el. E normal ca publicul să vrea să-l vadă câștigând. Nu e nimic de spus pe această temă. Cu toate acestea, sunt mândru de lupta pe care am reușit să o duc astăzi” - Novak Djokovic la conferinţa de presă.

Djokovic nu mai pierduse de la finala Wimbledon 2023, perioadă în care sârbul a înregistrat 19 victorii și a câștigat titlurile de la Cincinnati Masters, US Open și Paris Masters.

>> Discursul lui Jannik Sinner după ce l-a învins pe Novak Djokovic la Turneul Campionilor 2023

Statistica partidei dintre Djokovic și Sinner

Ași: 20-15

Duble greșeli: 1-2

Puncte câștigate cu primul serviciu: 81% - 79%

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 59% - 55%

Puncte de break salvate: 33% (1/3) - 67% (2/3)

Lovituri câștigătoare: 46 - 37

Erori neforțate: 14 - 11

Total puncte câștigate: 109 - 109.

Grupa Verde, clasament

1. Jannik Sinner 2-0 (victorii / înfrângeri) / 4-1 seturi

2. Novak Djokovic 1-1 / 3-3

3. Holger Rune 1-1 / 3-2

4. Hubert Hurkacz 0-0 / 0-0

5. Stefanos Tsitsipas 0-2 / 0-4 (retras din competiție).

Ultimele meciuri din Grupa Verde: Jannik Sinner vs Holger Rune și Novak Djokovic vs Hubert Hurkacz.

De știut:

Novak Djokovic și Jannik Sinner s-au intersectat de patru ori în circuitul mondial, iar liderul ATP conduce acum cu 3-1.

2021 / 6-4, 6-2 la Monte Carlo pentru Djokovic

2022 / 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 la Wimbledon pentru Djokovic

2023 / 6-3, 6-4, 7-6(4) la Wimbledon pentru Djokovic

2023 / 7-5, 6-7(5), 7-6(2) pentru Sinner la Turneul Campionilor.

Recordurile principale ale lui Novak Djokovic

Născut pe 22 mai 1986, la Belgrad, Djokovic deține în acest moment multe dintre recordurile din tenis, dar cele mai importante sunt următoarele trei: cele mai multe titluri de Grand Slam, cele mai multe turnee de tip Masters (ATP 1000) și cele mai multe săptămâni din postura de lider ATP.

Locul 1 ATP la finalul sezonului

1 Novak Djokovic 8

2 Pete Sampras 6

3 Roger Federer / Jimmy Connors / Rafael Nadal 5 etc.

Clasamentul titlurilor de Grand Slam

1 Novak Djokovic 24

2 Rafael Nadal 22

3 Roger Federer 20 (retras)

Clasamentul turneelor Masters

1 Novak Djokovic 39

2 Rafael Nadal 36

3 Roger Federer 28 (retras)

Săptămâni pe locul 1 ATP

1 Novak Djokovic 399

2 Roger Federer 301

3 Pete Sampras 286 etc.

Cine a câștigat Turneul Campionilor de-a lungul timpului

Novak Djokovic 6 (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022)

Roger Federer 6 (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)

Ivan Lendl 5 (1981, 1982, 1985, 1986, 1987)

Pete Sampras 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999)

Ilie Năstase 4 (1971, 1972, 1973, 1975)

Boris Becker 3 (1988, 1992, 1995)

John McEnroe (1978, 1983,1984)

Bjorn Borg 2 (1979, 1980)

Lleyton Hewitt 2 (2001, 2002)

Alexander Zverev 2 (2018, 2021)

Andy Murray (2016)

Grigor Dimitrov (2017)

Stefanos Tsitsipas (2019)

Daniil Medvedev (2020)

Andre Agassi (1990)

Stan Smith (1970)

Nikolay Davydenko (2009)

Stefan Edberg (1989)

Jimmy Connors (1977)

Alex Corretja (1998)

Gustavo Kuerten (2000)

David Nalbandian (2005)

Manuel Orantes (1976)

Michael Stich (1993)

Guillermo Vilas (1974).

Turneul Campionilor - Recorduri

Cele mai multe titluri (la simplu): Roger Federer, Novak Djokovic (6)

Cele mai multe titluri consecutive (la simplu): Novak Djokovic (4)

Cel mai în vârstă campion: Novak Djokovic, 35 de ani și 5 luni, în 2022

Cel mai tânăr campion: John McEnroe, 19 ani și 10 luni, în 1978

Cel mai bine clasat campion: Locul 1: Ilie Năstase (1973), Jimmy Connors (1977), Bjorn Borg (1979-80), John McEnroe (1984), Ivan Lendl (1985-87), Pete Sampras (1994, 1996-97), Lleyton Hewitt (2002), Roger Federer (2004, 2006-07), Novak Djokovic (2012, 2014-15, 2022) și Andy Murray (2016).

Cel mai slab clasat campion: Locul 12: David Nalbandian, în 2005.

Cele mai multe calificări: Roger Federer (17)

Cele mai multe victorii: Roger Federer (59).

Turneul Campionilor 2023 are loc în perioada 12-19 noiembrie, pe hard, în Pala Alpitour din Torino (Italia). Are premii totale în valoare de $9.000.000, la start se află cei mai buni opt jucători ai sezonului, iar campionul en-titre este Novak Djokovic (l-a dublu s-au impus Rajeev Ram și Joe Salisbury).