TENIS Marți, 31 Octombrie 2023, 14:04

​Federația de Tenis din Israel (ITA) a acuzat-o pe Ons Jabeur că susține o organizație teroristă, iar multipla finalistă de Grand Slam s-a apărat după ce a transmis un mesaj prin care și-a arătat sprijinul pentru palestinieni.

Ons Jabeur Foto: Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Ons Jabeur susține Palestina și spune că vrea ca războiul să se termine

În Tunisia au avut loc manifestații pro-palestiniene, iar Ons Jabeur a contribuit printr-o postare pe Instagram, în urmă cu două săptămâni.

„Ceea ce au trăit palestinienii în ultimii 75 de ani este de nedescris. Prin ceea ce trec civilii nevinovați este de nedescris; indiferent care este religia lor sau care este originea lor. Toți ne dorim să obținem pacea. Pacea este tot ce avem nevoie și merităm. Opriți violența! Palestina liberă!”, a scris atunci Ons Jabeur.

Prin intermediul președintelui Avi Pertz, Federația de Tenis din Israel a condamnat afirmațiile tunisiencei și a depus o plângere oficială la WTA.

„Această jucătoare de tenis incită și sprijină o organizație teroristă criminală. Ne bucurăm că ea este în minoritate în comparație cu sportivii sănătoși din restul lumii” - Avi Pertz, președintele ITA.

Jabeur consideră că „nu a spus nimic greșit” și a afirmat că își dorește ca războiul să se termine.

„Ceea ce am scris în postarea mea de pe Instagram este ceea ce susțin, iar cel mai mare lucru în care cred este pacea. Sunt foarte tristă pentru oamenii nevinovați care sunt uciși în fiecare zi și îmi doresc ca lumea să reacționeze și să pună capăt acestui război.

Au depus plângere la WTA și sunt la curent, mi-au spus despre asta. Dar eu nu am spus nimic greșit. Mi-am împărtășit doar opinia și am respectat regulile. De fapt, am fost surprinsă că s-au plâns. Nici măcar nu știu de ce. Mesajul meu a fost unul pașnic” - Ons Jabeur pentru The National.

Jabeur a suferit o înfrângere usturătoare în primul meci disputat la Turneul Campioanelor 2023: 0-6, 1-6 vs Coco Gauff.

În vârstă de 29 de ani, Ons s-a aflat cel mai sus în ierarhia WTA pe locul 2 (27 iunie 2022), iar de-a lungul carierei a jucat în trei finale de Grand Slam, toate pierdute: Roland Garros (2022, 2023) și US Open (2022).

