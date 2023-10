​Seria rezultatelor dezamăgitoare continuă pentru Casper Ruud, sportivul norvegian fiind învins de Marcos Giron în optimile turneului „ATP 500” de la Tokyo.

Ruud, al doilea favorit al competiției din Japonia, a cedat în două seturi, scor 6-3, 6-4. Partida a durat o oră și 20 de minute.

Aflat acum pe locul 8 în ierarhia mondială, Casper are trei finale de Grand Slam în palmares: US Open (2022) și Roland Garros (2022, 2023). El a ajuns și în ultimul act al Turneului Campionilor (2022).

Marcos Giron (79 ATP) se va duela în sferturi cu Felix Auger-Aliassime (17 ATP, favorit 8), după ce canadianul a trecut de austriacul Sebastian Ofner (47 ATP), scor 6-4, 6-1.

