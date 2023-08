TENIS Joi, 31 August 2023, 10:11

0

​Victoria Azarenka nu trece prin cel mai bun moment al carierei, iar acest lucru s-a văzut și la US Open 2023, competiție pe care a părăsit-o în turul al doilea. Nici Petra Kvitova nu s-a descurcat mai bine, cehoaica fiind învinsă de Caroline Wozniacki, daneză revenită după o absență de trei ani.

Victoria Azarenka Foto: Emmanuel DUNAND / AFP / Profimedia

Victoria Azarenka, învinsă de Lin Zhu la US Open 2023

Campioană la Australian Open în 2012 și 2013, Azarenka (favorită 18) a fost învinsă în două seturi de chinezoaica Lin Zhu (44 WTA), scor 6-3, 6-3.

Vika a ajuns de trei ori în finala US Open, dar a pierdut de fiecare dată: 2012, 2013 (vs Serena Williams) și 2020 (vs Naomi Osaka).

Lin Zhu va juca în turul următorul împotriva elvețiencei Belinda Bencic (cap de serie 15). Campioana olimpică a trecut de britanica Yuriko Lily Miyazaki (198 WTA), scor 6-3, 6-3.

Caroline Wozniacki a învins-o pe Petra Kvitova la US Open 2023

Revenită pe teren după ce a născut doi copii, Caroline Wozniacki (aflată acum pe locul 623 mondial) a trecut de Petra Kvitova (favorită 11), scor 7-5, 7-6(5).

Campioana de la Australian Open 2018 a profitat de cele 39 de erori neforțate comise de câștigătoarea Wimbledon (2011, 2014) și a fructificat a patra minge de meci de care a beneficiat.

Wozniacki va da în turul al treilea peste Jennifer Brady (433 WTA), după ce finalista Australian Open 2021 a eliminat-o pe Magda Linette (cap de serie 24), scor 6-1, 2-6, 6-2.

US Open 2023 are loc în perioada 28 august - 10 septembrie, iar cele mai importante meciuri de la Flushing Meadows vor fi zi de zi pe HotNews.ro. Campionii en-titre sunt Carlos Alcaraz și Iga Swiatek.