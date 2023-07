​Stan Wawrinka a disputat la Umag (ATP 250) prima sa finală după o așteptare de patru ani, dar elvețianul a fost învins de australianul Alexei Popyrin, scor (5)6-7, 6-3, 6-4.

„Stan The Man” (38 ani) câștigase primul său titlu ATP chiar la turneul din Croația, în urmă cu 17 ani, iar triplul campion de Grand Slam nu și-a mai putut stăpâni emoțiile la ceremonia de premiere și a început să plângă.

„Ştiu că e stupid să plâng, dar iubesc acest sport atât de mult. Voi aţi făcut ca acest meci să fie foarte special, a fost o săptămână uimitoare. Sper să mă pot întoarce aici, vă mulţumesc pentru suport” - Stan Wawrinka.

Acesta este al doilea turneu câștigat de Alexei Popyrin. Australianul s-a mai impus la Singapore (2021).

Stan Wawrinka was crying in Umag:



“I know it’s so stupid to cry, but I love this sport so much. You make it really special. Amazing week. Hopefully I can come back. Thank you for the support. Thank you for being here. Hopefully I see you next year.” \uD83E\uDD79



pic.twitter.com/gz4xjiSt6R