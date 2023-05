TENIS Vineri, 12 Mai 2023, 09:40

Adrian Ilincescu

Sofia Kenin a reușit marea surpriză pe zgura de la Foro Italico, americanca trecând de Aryna Sabalenka, una dintre cele mai bune jucătoare din acest sezon. La finalul partidei din turul al doilea de la WTA Roma, Sofia a explicat cum pot fi învinse marile favorite.

Sofia Kenin Foto: Javier Garcia/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sofia Kenin explică cum a reușit să o învingă pe Aryna Sabalenka la WTA Roma: A profitat de lipsa presiunii

Câștigătoare de Grand Slam la Australian Open în 2020, Kenin a avut parte după triumful de la Melbourne de sezoane mult sub așteptări.

Victoria cu Sabalenka poate fi un nou punct de plecare în drumul spre o eventuală revenire în prim-planul tenisului feminin.

Sofia a explicat cum pot fi învinse marile jucătoare precum Aryna: cu un tenis curajos și cu profitarea din plin a statutului de outsider. Presiunea rezultatului este pe adversară (cea care este marea favorită), iar acest lucru poate fi un real avantaj.

„Evident că sunt foarte fericită, am jucat foarte bine. Ea a avut rezultate excelente în acest an, așa că normal că nu am avut presiune la începutul partidei.

Am încercat să folosesc din plin acest avantaj al lipsei presiunii în favoarea mea, de asemenea să profit de statutul de outsider. Am dat tot ce am avut mai bun pentru a câștiga, iar azi mi-a ieșit.

Această victorie importantă îmi dă multă încredere și sper să o pot folosi în avantajul meu la următorul meci” - Sofia Kenin, citată de wtatennis.com.

Rezumatul partidei dintre Sofia Kenin și Aryna Sabalenka

Sofia Kenin va da peste Anhelina Kalinina (Ucraina - 47 WTA) în turul al treilea de la WTA Roma.

WTA Roma are loc în perioada 9-20 mai pe zgura din complexul de la Foro Italico. Are premii totale în valoare de $3.572.618 și face parte din categoria „WTA 1000”. Campioana ultimelor două ediții este Iga Swiatek. În România, meciurile de pe tabloul feminin pot fi urmărite în direct pe Digisport.

Competiția italiană fondată în 1930 a fost câștigată în trei rânduri de un sportiv din România: Ilie Năstase, edițiile din 1970 și 1973, și Simona Halep, 2020.