​Matteo Berrettini are parte de un început dezamăgitor de sezon, finalistul de la Wimbledon 2021 fiind eliminat prematur și de la Indian Wells.

Matteo, acceptat direct în turul al doilea (cap de serie (20), a cedat surprinzător în fața lui Taro Daniel (103 ATP).

Ajuns pe tabloul principal după ce a trecut de calificări, japonezul s-a impus după două ore și 40 de minute de joc, scor 7-6(5), 0-6, 6-3.

Turneul din deșertul californian a fost al treilea disputat în acest an de Berrettini. Italianul a fost învins de Andy Murray în primul tur de la Australian Open și a abandonat în sferturi la Acapulco (accidentare la gambă - era condus cu 6-0, 1-0 de Holger Rune).

Taro va da în turul trei de la Indian Wells peste britanicul Cameron Norrie (favorit 10, câștigător al ediției din 2021).

