TENIS Sâmbătă, 28 Ianuarie 2023, 14:08

Silviu Dumitru • HotNews.ro

5

Aryna Sabalenka este noua campioană de la Australian Open, a cincea favorită de la Melbourne câștigând trofeul după o finală cu Elena Rybakina (4-6, 6-3, 6-4). La finalul partidei, sportiva din Belarus le-a mulțumit celor care au ajutat-o să cucerească primul titlu de Grand Slam.

Aryna Sabalenka Foto: James Gourley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Aryna Sabalenka, emoționată cu trofeul de la Australian Open în brațe

„În primul rând, îmi cer scuze pentru engleza mea, încă tremur. Pentru mine este o mare motivație și mă inspiră mult că am primit trofeul de la Billie Jean King. Nu puteam să cer mai mult și îți mulțumesc.

Rybakina este o jucătoare extraordinară și o felicit. Sper că ne vom mai întâlni de mai multe ori de acum încolo, poate chiar în alte finale de Grand Slam. Îmi felicit echipa, sunteți nemaipomeniți, ați făcut o treabă atât de bună.

Mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil ca acest turneu să aibă loc, copiilor de mingi, celor care se ocupă de rachete, familiei, echipei mele. E cea mai nebună echipă din circuit. Am trecut prin multe suișuri și coborâșuri în ultimul an. Voi meritați acest trofeu mai mult decât mine. E mai mult despre voi decât despre mine. Vă iubesc.

Mulțumesc fanilor pentru atmosfera extraordinară pe care o fac în tribune. De abia aștept să mă întorc la anul și sper să joc un tenis mai bun, pentru că titlul l-am câștigat deja” - Aryna Sabalenka, la festivitatea de premiere.

Aryna Sabalenka și explicația revenirii din finala cu Elena Rybakina

„Am nevoie de câteva zile de relaxare, sunt foarte fericită și mândră. Am atâtea lucruri în cap, nu sunt pe această planetă acum. Este o ușurare, eram în Top 10 de mult timp, dar nu aveam un titlu de Grand Slam. Mi-a fost foarte greu să îl obțin, am fost foarte emoționată la toate turneele, este o ușurare.

Sunt mândră de mine, de echipa mea. Le-am zis că este o nebunie ce se întâmplă. Sunt ca familia mea, am trecut prin multe momente grele, m-au susținut mereu. Am simțit că am o responsabilitate în fața lor, trebuia să câștig pentru ei.

Am fost foarte emoționată în primul set, nu am jucat prea bine tactic. În setul secund a trebuit să încerc altceva, am schimbat, am împins-o mai mult spre forehandul ei pentru a o face să se miște, am pus-o sub presiune și mi-a mers foarte bine. Nu știu exact ce am făcut.

(Cum o să sărbătorească) Nu știu, cred că o să mânânc tot ce nu am putut mânca în aceste săptămâni. Mama și bunica se bat acum pentru trofeul acesta, am o camera acasă unde îmi țin trofeele” - Aryna Sabalenka, într-un interviu pentru Eurosport.

De știut:

A fost prima finală de Grand Slam pentru Aryna Sabalenka. Anterior, cele mai bune rezultate ale sportivei din Belarus erau semifinalele de la Wimbledon (2021) și US Open (2021, 2022).

Acesta este al 12-lea titlu din carierei Arynei. Sportiva din Belarus s-a mai impus la Wuhan, New Haven (2018), Zhuhai, Wuhan, Shenzhen (2019), Linz, Ostrava, Doha (2020), Madrid, Abu Dhabi (2021) și Adelaide 1 (2023).

A fost a doua finală de Grand Slam pentru Elena Rybakina. Anterior, sportiva care reprezintă Kazahstan a câștigat Wimbledon 2022.

Grație rezultatelor de la Melbourne, Sabalenka va urca pe locul 2 în clasamentul WTA (poziție pe care s-a mai aflat în august 2021). De cealaltă parte, Rybakina va face un salt impresionan, până pe locul 10 (cea mai bună clasare a carierei).

Aryna Sabalenka, drumul până la titlul de la Australian Open 2023

Turul I: 6-1, 6-4 vs Tereza Martincova (74 WTA)

Turul II: 6-3, 6-1 vs Shelby Rogers (51 WTA)

Turul III: 6-2, 6-3 vs Elise Mertens (32 WTA)

Optimi: 7-5, 6-2 vs Belinda Bencic (10 WTA)

Sferturi: 6-3, 6-2 vs Donna Vekic (64 WTA)

Semifinale: 7-6(1), 6-2 vs Magda Linette (45 WTA)

Finala: 4-6, 6-3, 6-4 vs Elena Rybakina (25 WTA).

Elena Rybakina vs Aryna Sabalenka: 0-4 în meciurile oficiale

2023, Australian Open: 4-6, 6-3, 6-4 pentru Sabalenka

2022, Dubai (turneu demonstrativ): 0-6, 6-1, 10-6 pentru Rybakina

2021, Wimbledon: 6-3, 4-6, 6-3 pentru Sabalenka

2021, Abu Dhabi: 6-4, 4-6, 6-3 pentru Sabalenka

2019, Wuhan: 6-3, 1-6, 6-1 pentru Sabalenka.