Iga Swiatek, lideră a ierarhiei mondiale, a făcut pasul în semifinalele turneului „WTA 500” de la Ostrava, după ce a învins-o vineri pe Caty McNally (151 WTA).

Jucătoarea venită din calificări i-a dat o replică destul de bună principalei favorite, a reușit câte un break în fiecare set, dar poloneza a gestionat mai bine momentele importante ale partidei și s-a impus după o oră și 53 de minute de joc, scor 6-4, 6-4.

Swiatek se va duela pentru un loc în finala competiției din Cehia cu învingătoarea meciului dintre cehoaica Tereza Martincova (78 WTA) şi rusoaica Ekaterina Alexandrova (21 WTA).

Tot vineri, americanca Alycia Parks (144 WTA, le eliminase pe Karolina Pliskova și Maria Sakkari) a fost învinsă de Barbora Krejcikova (23 WTA), scor 7-6(7), 6-3.

„Agel Open” de la Ostrava are loc în perioada 3-9 octombrie, se joacă pe hard indoor, are premii totale în valoare de $757.900 și face parte din categoria WTA 500. Campioana en-titre este Anett Kontaveit, iar principala favorită de acest an este Iga Swiatek, lidera mondială.

A roar from Iga and the crowd \uD83D\uDDE3️



The World No.1 picks up the win over McNally, 6-4, 6-4!#OstravaOpen pic.twitter.com/Qd6IB0gEjo