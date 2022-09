TENIS Joi, 29 Septembrie 2022, 20:20

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Ana Bogdan are o săptămână de vis la Parma și s-a calificat în semifinalele turneului de categorie „WTA 250”, după ce a învins-o în două seturi pe Irina Begu.

Ana Bogdan Foto: Klansek Velej / Sportida / Sipa Press / Profimedia

Ana (cap de serie nr. 6) a confirmat forma excelentă din ultima perioadă și s-a impus după aproape două ore de joc în fața Irinei, scor 7-2, 7-6(6).

Begu (favorită 3) a condus cu 6-4 în tiebreakul setului secund, dar Bogdan a câștigat următoarele patru puncte.

Ana Bogdan traversează o perioadă bună: finală la Varșovia (WTA 250), titlu la Iași (WTA 125) și semifinală la Portoroz (WTA 250).

De știut:

Prin calificarea în semifinale, Ana Bogdan și-a asigurat un premiu în valoare de 8.870 de euroși 110 puncte în clasamentul WTA de simplu. De cealaltă parte, Irina Begu va fi rcompensată cu 5000 de euro și 60 de puncte.

În urma acestui rezultat, Ana Bogdan va acumula 1077 de puncte, ea fiind în WTA Live pe locul 46 (cel mai bun al carierei). Sportiva noastră reușește astfel să-și îndeplinească unul dintre obiectivele din ultimele sezoane: pătrunderea în TOP 50 WTA.

Pentru un loc în marea finală de la Parma, Ana Bogdan se va duela cu Mayar Sherif (74 WTA), după ce egipteanca a învins-o pe americanca Lauren Davis (99 WT)A, scor 7-6(2), 6-3.

În cealaltă semifinală a competiției din Italia, Maria Sakkari (7 WTA, principală favorită) o va întâlni pe Danka Kovinic (78 WTA).

„Parma Ladies Open” are loc în perioada 26 septembrie - 1 octombrie, pe zgură, are premii totale în valoare de $251.750, face parte din categoria WTA 250, iar campioana en-titre este Coco Gauff (nu participă la ediția din acest an).