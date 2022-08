Campioană la Wimbledon 2022, Elena Rybakina a fost eliminată de la National Bank Open încă din turul al doilea. La Toronto, sportiva care reprezintă Kazahstan a fost învinsă în trei seturi de Cori Gauff.

A zecea favorită a competiției de categorie „WTA 1000”, Gauff s-a impus cu 6-4, (8)6-7, 7-6(3). Meciul a durat două ore și 49 de minute.

Rybakina (27 WTA) a salvat patru mingi de meci în tiebreakul setului secund (la 6-3 și 8-7), a condus cu 3-2 în tiebreakul decisivului, dar Gauff a câștigat ultimele cinci puncte ale partidei.

Rybakina a terminat meciul cu 8 ași (Gauff a reușit 4) și 4 duble greșeli (americanca a comis 13!).

În optimile turneului de la Toronto, Cori Gauff va juca împotriva câștigătoarei partidei dintre Aryna Sabalenka (Belarus, 6 WTA) și Sara Sorribes Tormo (Spania, 41 WTA).

Tot miercuri, Karolina Pliskova (favorită 14) a trecut fără probleme de Amanda Anisimova (22 WTA), scor 6-1, 6-1. Cehoaica a obținut victoria după doar 53 de minute de joc.

