Marin Cilic a obținut miercuri calificarea în semifinalele de la Roland Garros. Croatul în vârstă de 33 de ani a trecut în cinci seturi de rusul Andrey Rublev (favorit 7 pe zgura de la Paris).

După un meci care a durat patru ore și 12 minute, Cilic (cap de serie numărul 23) s-a impus cu 5-7, 6-3,6-4, 3-6, 7-6(2).

Campion la US Open 2014 și finalist la Wimbledon 2017 și Australian Open 2018, Marin Cilic a înregistrat astfel cea mai bună performanță din carieră la Roland Garros (a mai ajuns în sferturi în 2017 și 2018).

Pentru un loc în marea finală, Marin se va duela cu învingătorul meciului dintre norvegianul Casper Ruud (favorit 8) și danezul Holger Rune (40 ATP).

Grand Slamul de la Roland Garros, al doilea al sezonului după Australian Open, este programat între 22 mai - 5 iunie. La feminin, Barbora Krejcikova a cucerit turneul în 2021, în timp ce la masculin s-a impus Novak Djokovic.

