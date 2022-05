Bianca Andreescu a părăsit turneul de la Roland Garros în turul al doilea: sportiva care reprezintă Canada a fost învinsă în două seturi de campioana olimpică de la Tokyo.

Aflată pe locul 72 în clasamentul WTA, Bianca a înregistrat rezultate destul de bune după ce a revenit pe terenul de tenis (șapte victorii și trei înfrângeri), dar nu a reușit să îi facă față Belindei Bencic pe zgura de la Paris și elvețianca s-a impus după o oră și 21 de minute de joc, scor 6-2, 6-4.

În runda următoare, Belinda va da peste o altă canadiancă, după ce Leylah Fernandez (finalistă la US Open 2021 și favorită 17) a învins-o pe Katerina Siniakova (56 WTA), scor 6-3, 6-2.

Grand Slamul de la Roland Garros, al doilea al sezonului după Australian Open, este programat între 22 mai - 5 iunie. La feminin, Barbora Krejcikova a cucerit turneul în 2021, în timp ce la masculin s-a impus Novak Djokovic.

