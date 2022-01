Emma Răducanu, hărțuită de un curier / Bărbatul i-a vizitat casa de trei ori și a furat pantoful tatălui ei ca "suvenir"

Instanța a aflat că Amrit Magar (35 ani, căsătorit, fost curier al firmei Amazon) a vizitat prima dată casa familiei Răducanu din sud-estul Londrei pe 23 noiembrie.





Când a ajuns la ușă cu un buchet de flori și un bilet, a fost confruntat de părinții Emmei, dar a spus că era un șofer de curierat care aducea cadouri de la altcineva. Pe bilet scria "nimic de spus, dar meriți dragoste" și era semnat de Magar, care a adăugat și numele soției sale Bina și al câinelui lor Logan.





Cu a doua ocazie, pe 2 decembrie, Magar a lăsat un plic roșu în cutia poștală care conținea o "hartă" desenată de mână care arăta distanța parcursă de la locuința sa din Edgware până la adresa familiei Răducanu. Pe un bilet scria: "23 de mile (37 de kilometri) parcurse pe jos pentru tine".





Două zile mai târziu, Magar a vizitat din nou proprietatea, înarmat cu instalații de Crăciun. După ce a împodobit un copac din grădina din fața casei, el a lăsat decorațiunile rămase și bateriile de rezervă în cutia poștală, înainte de a-și da seama că ușa de la verandă era deschisă. Apoi a furat unul dintre pantofii de sport care aparținea tatălui Emmei.





Într-o declarație, Ian Răducanu a spus: "Am primit o notificare pe telefon de la sonerie. Aceasta spunea că cineva se afla în fața casei. Am ieșit afară și am putut vedea un bărbat care stătea pe trotuar. A început să fugă".

Ian Răducanu l-a urmărit apoi pe Magar până la o stație de autobuz din apropiere, unde a sunat la poliție.