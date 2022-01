ATP: Aslan Karatsev, campion la Sydney după ce l-a învins pe Andy Murray / Thanasi Kokkinakis a cucerit la Adelaide primul titlu din carieră

Rusul Karatsev a avut nevoie de o oră și 32 de minute pentru a-l învinge pe Andy Murray (135 ATP), scor 6-3, 6-3.



Aslan a mai câștigat turneele de la Dubai și Moscova (2021).





Chiar dacă a pierdut, Murray poate fi mulțumit de evoluția sa la Sydney: pentru prima oară de la apariția problemelor la șold în 2019, fostul campion de la Wimbledon a obținut patru victorii consecutive la un turneu ATP.

La Adelaide International 2, Kokkinakis (favoritul fanilor) l-a învins pe francezul Arthur Rinderknech (58 ATP), scor (6)6-7, 7-6(5), 6-3, după două ore și 38 de minute de joc.

Pentru Thanasi, a cărui carieră a fost măcinată de accidentări, acesta este primul titlu ATP. În 2015, când avea 19 ani, australianul ajungea pe locul 69 în ierarhia mondială.

Grație succesului de la Adelaide, Kokkinakis se află pe locul 103 în clasamentul ATP în timp real. De cealaltă parte, Rinderknech va urca până pe 48 (cea mai bună clasare din carieră).

