ATP Cup: Debut cu victorii pentru Spania și Argentina

Spania a pășit cu dreptul în noua ediție de la ATP Cup, ibericii, fără Rafael Nadal în echipă, trecând de Chile. Într-un alt duel al primei zile a lui 2022, Argentina a învins Georgia.



Roberto Bautista Agut, 33 de ani, câştigător a nouă titluri în circuitul ATP și al 19-lea în clasamentul mondial, l-a învins pe Cristian Garin (17 ATP), scor 6-0, 6-3.



Pablo Carreno Busta (20 ATP) l-a învins pe Alejandro Tabilo tot în două seturi, 6-4, 7-6 (4). Duelul a făcut parte din Grupa A a competiției și s-a disputat pe Ken Rosewall Arena.

Într-un alt duel al zilei, Argentina a trecut de Georgia.



Diego Schwartzman (13 ATP) a trecut de Nikoloz Basilashvili (22 ATP), scor 6-1, 6-2, iar Federico Delbonis l-a învins pe Aleksandr Metreveli cu același scor.

Din Grupa A fac parte Spania, Chile, Serbia și Norvegia, iar în Grupa D se găsesc Argentina, Polonia, Georgia și Grecia.



