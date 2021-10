FOTO Simona Halep va mai juca la un turneu după Transylvania Open

Absentă luni bune din circuitul WTA, Simona Halep se află la Cluj-Napoca acolo unde urmează să debuteze la Transylvania Open. Aflată în căutarea celui mai bun nivel, Halep are nevoie de ritmul dat de meciurile oficiale, iar în acest sens fosta lideră WTA a luat decizia de a mai juca la un turneu în acest an.



Astfel, după participarea la Transylvania Open (25-31 octombrie) Simona și-a mai adăugat un turneu la care să evolueze pe finalul lui 2021.



Halep va lua parte la turneul de la Linz, Austria, competiție care se va disputa în perioada 6-12 noiembrie. Înscrise la turneu mai sunt, printre altele, Emma Răducanu, Sorana Cîrstea, Irina Begu și Gabriela Ruse.



"@Simona_Halep a acceptat un wildcard pentru ediţia 2021 a turneului Upper Austria Ladies Linz. Lista participantelor din acest an, care le cuprinde pe Simo şi Emma (Răducanu), va fi fantastică!", se arată în mesajul organizatorilor.



Întrecerea face parte din categoria WTA 250, are premii totale în valoare de $235.238 și are pe tabloul principal 32 de sportive.



