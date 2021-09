US Open: Emma Răducanu, în optimi după ce a trecut cu 6-0, 6-1 de locul 41 WTA - Posibil duel cu Ashleigh Barty

Jucătoare cu origini românești, Răducanu (venită din calificări) a avut nevoie de o oră și 10 minute pentru a trece de Sorribes Tormo (Spania, 41 WTA).





În turul următor, Emma se va confrunta cu învingătoarea partidei dintre Ashleigh Barty (Australia, principala favorită) și Shelby Rogers (SUA, 43 WTA).

Emma Raducanu is an absolute ⭐️



The 18-year-old \uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 is into Round 4 in her #USOpen main draw debut. pic.twitter.com/BH41bn2h7V — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2021

Grație parcursului de la US Open (are deja 6 victorii la New York), Răducanu se află pe locul 100 în clasamentul WTA în timp real. De asemenea, Emma va primi un cec în valoare de 265.000 de dolari.

Calificări:

Tabloul principal:





Răducanu, în vârstă de 18 ani, s-a făcut remarcată în iulie 2021 la Wimbledon , unde a atins optimile de finală la prima sa participare la un turneu de Grand Slam.

Bianca Andreescu (6) vs Greet Minnen 6-1, 6-2

Maria Sakkari (17) vs Petra Kvitova (10) 6-4, 6-3

Belinda Bencic (11) vs Jessica Pegula (23) 6-2, 6-4

Emma Răducanu vs Sara Sorribes Tormo 6-0, 6-1.





US Open se desfășoară în perioada 30 august - 12 septembrie și este ultimul Grand Slam al sezonului 2021 din tenisul mondial. Principalii favoriți la câștigarea competiției sunt Ashleigh Barty și Novak Djokovic. Campioni la ediția trecută s-au încoronat Naomi Osaka și Dominic Thiem.

6-1, 6-2 vs Bibiane Schoofs (285 WTA)6-3, 7-5 vs Mariam Bolkvadze (167 WTA)6-1, 6-4 vs Mayar Sherif (96 WTA)6-2, 6-3 vs Stefanie Voegele (128 WTA)6-2, 6-4 vs Shuai Zhang (49 WTA)6-0, 6-1 vs Sara Sorribes Tormo (41 WTA).