VIDEO ATP Washington: Rafael Nadal, în optimi după un duel de trei ore cu Jack Sock (Rezultatele zilei)

Aflat la primul meci după eliminarea de la Roland Garros, Rafael Nadal a avut nevoie de trei ore și patru minute pentru a obține calificarea în optimile turneului de 500 de puncte de la Washington.

Nadal, acceptat direct în turul al doilea, l-a învins pe americanul Jack Sock (192 ATP, beneficiar al unui wild card), scor 6-2, 4-6, 7-6(1).





În runda următoare, Rafa (3 ATP și principal favorit) va evolua cu sud-africanul Lloyd Harris, locul 50 ATP.





Fostul lider ATP, care participă pentru prima dată în carieră la Citi Open, turneu din seria celor care preced US Open, nu a luat startul la Wimbledon şi la Jocurile Olimpice.

Denis Kudla (SUA) vs Taylor Fritz (SUA/favorit 10) 6-4, 6-2

Brandon Nakashima (SUA) vs Daniel Evans (Marea Britanie/6) 7-6(1), 6-0

Steve Johnson (SUA) vs Alex De Minaur (Australia/3) (5)6-7, 6-4, 6-2

Reilly Opelka (SUA/8) vs Daniel Galán (Columbia) 7-6(1), 6-3

John Millman (Australia/11) vs Elias Ymer (Suedia) 6-2, 7-6 (8).

Lloyd Harris (Africa de Sud/favorit 14) vs Tennys Sandgren (SUA) 6-4, 1-0 abandonKei Nishikori (Japonia) vs Alexander Bublik (Kazakhstan/9) 6-2, 7-5Ilya Ivashka (Belarus) vs Grigor Dimitrov (Bulgaria/4) 6-2, 7-6(4)Mackenzie McDonald (SUA) vs Benoit Paire (Franța/13) (6)6-7, 6-4, 6-4Jannik Sinner (Italia/5) vs Emil Ruusuvuori (Finlanda) 6-2, 6-4