WTA Cluj-Napoca: Alexandra Dulgheru s-a retras în timpul meciului din primul tur / Programul optimilor

Alexandra Dulgheru a fost eliminată, marţi, în primul tur de la Winners Open, turneu WTA de categorie "250" care se dispută la Cluj-Napoca.

Dulgheru (381 WTA, venită din calificări) s-a retras de pe teren în momentul în care Andrea Petkovic (Germania, 81 WTA și favorită 2) conducea cu 6-3, 4-1, după o oră şi 22 de minute de joc.





Dulgheru rămâne cu un premiu de 2.675 de dolari şi cu 18 puncte WTA.





În total, în turul al doilea (optimi de finală) au trecut patru românce: Irina Bara, Mihaela Buzărnescu, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian. Acestea și-au asigurat câte un premiu în valoare de 3.675 de dolari și 30 de puncte WTA.

Irina Bara (120 WTA) vs Kristina Kucova (118 WTA / favorită 8)

Mihaela Buzărnescu (170 WTA) vs Lara Arruabarrena (198 WTA)

Ana Bogdan (102 WTA / 3) vs Aleksandra Krunic (268 WTA)

Jaqueline Cristian (149 WTA) vs Andrea Petkovic (81 WTA / 2).

Mayar Sherif (119 WTA) vs Alexandra Eala (639 WTA)Kristyna Pliskova (123 WTA) vs Katarzyna Kawa (182 WTA)Kaja Juvan (114 WTA / 6) vs Anna Karolina Schmiedlova (99 WTA)Lesia Tsurenko (191 WTA) vs Seone Mendez (269 WTA)