Iga Swiatek, în marea finală de la Roma

Iga Swiatek, campioana en-titre de la Roland Garros, a obținut calificarea în finala de la Foro Italico. Poloneza a eliminat-o pe Cori Gauff (35 WTA), scor 7-6(3), 6-3.



Meciul a durat o oră și 46 de minute.

Pentru trofeul competiției "WTA 1000" Iga se va duela, duminică, cu jucătoarea Karolina Pliskova (sportiva din Cehia se află la a treia finală consecutivă de la Foro Italico).

De știut:

\uD83D\uDDE3️ IGA \uD83D\uDDE3️@iga_swiatek battles past Gauff to secure her spot in the @InteBNLdItalia final! \uD83D\uDCAA pic.twitter.com/BCKTszJVG3