Rafael Nadal, calificare în a 12-a finală a carierei la Roma

Rafael Nadal a bifat sâmbătă calificarea în cea de-a 12-a finală de la Roma, turneu de serie Masters. Ibericul a trecut în două seturi de uriașul Reilly Opelka (2.11 metri și 102 kilograme).



Nadal a avut nevoie de câte un break pe set pentru a se califica în finala turneului de la Foro Italico, scor 6-4, 6-4.

Meciul de pe arena centrală a durat o oră și 32 de minute.

Pentru trofeu, Rafa se va duela, duminică, cu învingătorul partidei dintre Novak Djokovic (1) și Lorenzo Sonego.

