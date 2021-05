VIDEO Imaginile cu care o campioană de Grand Slam a făcut senzație la WTA Madrid

A părăsit turneul de la Madrid în turul al doilea, dar a plecat de la competiția patronată de Ion Țiriac cu promisiunea că se va întoarce la Caja Magica anul viitor. În plus, a avut ce împărți cu fanii: imagini pe marginea cărora să se poată râde cu poftă.





Sloane Stephens nu a avut parte de traseul dorit la Madrid, dar măcar s-a amuzat copios de o "reușită" personală: a putut să-și distreze fanii de pe rețelele sociale.





De asemenea, coloana sonoră face toți banii: "Oh No, Oh No, Oh No"...





Sloane Stephens și patinatul pe zgură:

În vârstă de 27 de ani, Sloane a câștigat US Open-ul în 2017, iar la Roland Garros a disputat finala ediției din 2018 (a fost învinsă de Simona Halep). Cel mai sus în ierarhia mondială s-a aflat pe locul 3 (pe 16 iulie 2018).