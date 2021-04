Roger Federer îi dă peste cap planurile lui Ion Țiriac - Anunțul elvețianului în legătură cu sezonul de zgură

În urmă cu doar câteva zile, organizatorii turneului de la Madrid au anunțat lista jucătorilor înscriși în competiție, iar Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic făceau parte din aceasta.



Pe rețelele sociale, Federer și-a anunțat fanii în legătură cu planurile pentru sezonul de zgură, iar Madridul și Roma nu intră în calculele gândite de marele campion elvețian pentru 2021.



Ion Țiriac era invidiat în circuitul mondial pentru că îi va avea la start în Caja Magica pe cei trei mari super campioni (au jucat ultima dată împreună la Australian Open 2020).



Federer nu va participa însă până la urmă la întrecerea din Capitala Spaniei, Mister Perfect urmând să joace totuși în sezonul de zgură.



Astfel, Fedex va evolua acasă la Geneva Open (16-22 mai) și la Roland Garros (30 mai - 13 iunie).



Hi everyone!

Happy to let you know that I will play Geneva\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDED and Paris \uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7. Until then I will use the time to train. Can’t wait to play in Switzerland again. ❤️\uD83D\uDE80