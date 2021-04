Traseul virtual al Simonei Halep la Stuttgart - În turul doi, posibil duel cu o jucătoare pe care nu a învins-o în carieră

Organizatorii turneului de la Stuttgart au anunțat tabloul de concurs al turneului de categorie "500", întrecere la care Simona Halep este cap de serie numărul doi.







Halep are liber în turul întâi (la fel precum și celelalte favorite), iar în turul al doilea va da peste învingătoarea partidei dintre Marie Bouzkova si Marketa Vondrousova.





Ultima (n.r. Vondrousova) este cea care a eliminat-o în două rânduri pe Simona de-a lungul carierei: Indian Wells (2019) și Roma (2019). Vondrousova este finalistă de Roland Garros la ediția din 2019.







Traseul virtual al Simonei Halep:





Turul I: Liber

Turul II: Marie Bouzkova / Marketa Vondrousova

Sferturi: Belinda Bencic / Karolina Muchova / Ekaterina Alexandrova

Semifinale: Aryna Sabalenka / Anett Kontaveit / Sofia Kenin

Finală: Ashleigh Barty / Karolina Pliskova / Elina Svitolina / Petra Kvitova.







"Porsche Tennis Grand Prix" va avea loc între 19-25 aprilie pe zgură în condiții indoor. Competiția face parte din categoria "WTA 500" și are premii în valoare totală de $565.530. Pe tabloul principal se vor afla la start 32 de jucătoare.



Ce a făcut Simona Halep de-a lungul timpului la Stuttgart:



2020 / Nu a avut loc din cauza pandemiei de Covid-19

2019 / Nu a participat

2018 / Sferturi: Coco Vandeweghe vs Simona Halep 6-4, 6-1

2017 / Semifinale: Laura Siegemund vs Simona Halep 6-4, 7-5

2016 / Turul 2: Laura Siegemund vs Simona Halep 6-1, 6-2

2015 / Semifinale: Caroline Wozniacki vs Simona Halep 5-7, 7-5, 6-2

2014 / Turul 2: Svetlana Kuznetsova vs Simona Halep 7-5, 7-6(4).