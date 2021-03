VIDEO Moment neașteptat petrecut pe terenul de tenis la Acapulco - Ce au surprins camerele tv

Alexander Zverev și Dominik Koepfer s-au întâlnit în semifinalele de la Acapulco, într-un meci care a avut parte și de un moment mai puțin întâlnit pe terenurile de tenis: camerele tv au surprins totul.

În primul game al setului al doilea, la Acapulco a avut loc un cutremur.



Momentul a fost surprins pe camerele tv: imaginile de pe transmisia în direct au început "să se zgâlțâie" în timpul punctului.

Cei doi jucători nu au părut neapărat deranjați de cele petrecute, dar au observat și ei incidentul.



Zverev s-a impus (6-4, 7-6(5)) și va juca finala turneului mexican contra lui Stefanos Tsitsipas.

Still can't believe they played through an earthquake \uD83E\uDD14@AlexZverev @DominikKoepfer #AMT2021 pic.twitter.com/3LtD3ntXhQ