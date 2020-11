​VIDEO Daniil Medvedev a câștigat pentru prima oară Turneul Campionilor / Dominic Thiem, a doua finală pierdută la rând

Daniil a încercat să controleze jocul de pe linia de fund și a atacat forehand-ul austriacului încă din startul partidei. Thiem a salvat două mingi de break în primul game în care s-a aflat la serviciu și a făcut break-ul la 2-2 (game în care Medvedev a condus cu 40-0 și a făcut a treia sa dublă greșeală). Cei doi nu au mai greșit când s-au aflat la lansare, iar Thiem a închis setul după ce a revenit de la 15-30 în al zecelea game (passing-ul decisiv a ciupit banda fileului).

Setul secund a fost unul foarte echilibrat. Cei doi jucători și-au făcut de fiecare dată serviciul (chiar dacă Medvedev a fost nevoit să salveze trei mingi de break) și câștigătorul manșei avea să fie stabilit în tiebreak. După un debut bun, cu minibreak la chiar primul punct (Thiem a condus cu 2-0), Daniil a avut o serie perfectă: a câștigat șapte puncte la rând și a forțat un set decisiv.

