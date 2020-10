Rezultatele înregistrate în sferturi:​

Grigor Dimitrov (Bulgaria/4) vs Milos Raonic (Canada/5) (forfait Raonic)

Daniel Evans (Marea Britanie) vs Karen Khachanov (Rusia/3) 3-6, 7-6 (7), 6-4

Ugo Humbert (Franța) vs Lloyd Harris (Africa de Sud) 6-3, 7-6 (2)

Vor avea loc în semifinale:

Alex De Minaur (Australia/favorit 8) vs Marcos Giron (SUA) 6-3, 6-0A. De Minaur (8) vs G. Dimitrov (4)D. Evans vs U. Humbert