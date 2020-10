ATP Koln 2: Denis Shapovalov a fost învins de Gilles Simon / Schwartzman, Sinner și Nishioka, în sferturi (Rezultatele zilei)

Rezultatele înregistrate joi:

Gilles Simon (Franța) vs Denis Shapovalov (Canada/favorit 3) 6-1, 4-6, 6-2

Jannik Sinner (Italia) vs Pierre-Hugues Herbert (Franța) 6-3, 6-1

Yoshihito Nishioka (Japonia) vs Jan-Lennard Struff (Germania/7) 2-6, 6-3, 7-6(3)

Diego Schwartzman (Argentina/f2) vs Oscar Otte (Germania) 6-3, 6-2

A. Zverev (1) vs A. Mannarino (8)G. Simon vs J. SinnerY. Nishioka vs F. Auger-Aliassime (5)A. Davidovich Fokina vs D. Schwartzman