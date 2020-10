​WTA Ostrava: Karolina Pliskova, învinsă de Veronika Kudermetova / Sabalenka și Mertens, în sferturi (Rezultatele zilei)

Elise Mertens (Belgia/favorită 7) vs Karolína Muchová (Cehia) 6-4, 6-2

Aryna Sabalenka (Belarus/3) vs Cori Gauff (SUA) 1-6, 7-5, 7-6(2)

Jennifer Brady (SUA) vs Darya Kasatkina (Rusia) 7-5, 6-2

Veronika Kudermetova (Rusia) vs Karolína Plíšková (Cehia/2) 4-6, 6-4, 6-3

Ons Jabeur (Tunisia) vs Jelena Ostapenko (Letonia) 6-4, 6-4M. Sakkari vs O. JabeurV. Azarenka (4) s E. Mertens (7)S. Sorribes Tormo vs A. Sabalenka (3)J. Brady vs V. KudermetovaJ & T Banka Ostrava Open are loc în perioada 19-25 octombrie, este un turneu indoor care se dispută pe hard și are premii totale în valoare de $528.500. Întrecerea face parte din categoria Premier.