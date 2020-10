​WTA Ostrava: Elina Svitolina, Petra Martic și Anett Kontaveit au fost eliminate / Azarenka și Mertens merg mai departe (Rezultatele zilei)

Jelena Ostapenko (Letonia) vs Petra Martic (Croația/favorită 5) 6-3, 6-1

Elise Mertens (Belgia/7) vs Amanda Anisimova (SUA) 6-2, 6-3

Maria Sakkari (Grecia) vs Elina Svitolina (Ucraina/1) 6-3, 6-3

Victoria Azarenka (Belarus/4) vs Barbora Krejcíková (Cehia) 2-6, 6-2, 6-1

Sara Sorribes Tormo (Spania) vs Anett Kontaveit (Estonia/8) 6-1, 6-4

J & T Banka Ostrava Open are loc în perioada 19-25 octombrie, este un turneu indoor care se dispută pe hard și are premii totale în valoare de $528.500. Întrecerea face parte din categoria Premier.

3️⃣rd quarterfinal of the season! ✨@mariasakkari upsets the No. 1 seed Svitolina, 6-3, 6-3.#jtbankaostravaopen pic.twitter.com/OhqnNp63PV