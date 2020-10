Julia Goerges şi-a anunţat retragerea din tenis / Ce mesaj i-a transmis Simona Halep

Îţi scriu pentru că sunt pregătită să spun “Rămas bun”. Când am început să joc tenis, la vârsta de 5 ani, nu m-aş fi gândit că vom avea o cale atât de lungă împreună.

Mi-ai oferit atât de multe emoţii diferite de-a lungul călătoriei noastre împreună şi sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce mi-ai arătat şi ce m-ai învăţat. Am învăţat cum să trec peste cele mai dure înfrângeri, dar şi să mă bucur de cele mai incredibile victorii ale carierei mele, să revin de multe ori atunci când aveam probleme şi, mai presus de toate, nu am pierdut niciodată din vedere visurile noastre.

Am ştiut mereu cum mă voi simţi atunci când va veni momentul despărţirii de tine, iar acel moment a venit. Sunt pregătită să închei capitolul tenis al vieţii mele şi să deschid unul nou, de care sunt încântată.

Îmi mulţumesc pentru tot ce mi-ai oferit. Vei fi mereu în inima mea.

A ta, Jules”, este mesajul lui Goerges.

Simona Halep a reacţionat pe Twitter după vestea retragerii din activitate a lui Goerges: “Ohhh, este o veste atât de fericită şi tristă. Sunt tristă pentru că nu te voi mai vedea în circuit şi fericită pentru că înseamnă că eşti fericită în afara terenului şi eşti pregătită să începi un nou capitol! Viitorul tău pare strălucitor, aşa că îţi doresc toate cele bune şi ţinem legătura”.

Ohhh, this is such happy and sad news. I’m sad that I won’t see you on tour any more and happy because it means you are happy off court and you are ready to start another chapter! Your future looks very bright so I’m wishing you all the best and will keep in touch! ❤️\uD83D\uDE18\uD83E\uDD17 https://t.co/c77xKSHwc1