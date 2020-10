Alex De Minaur (Australia/favorit 8) vs Richard Gasquet (Franța) 3-6, 7-6(5), 6-3





Pablo Andújar (Spania) vs Federico Coria (Argentina) 6-2, 6-3

Cameron Norrie (Marea Britanie) vs Emil Ruusuvuori (Finlanda) 6-3, 7-6(4)

Daniel Evans (Marea Britanie) vs Salvatore Caruso (Italia) 6-2, 3-6, 6-3



Zizou Bergs (Belgia) vs Albert Ramos-Vinolas (Spania) 7-5, 7-5





Lloyd Harris (Africa de Sud) vs Corentin Moutet (Franța) 7-5, 6-2

