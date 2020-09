Roland Garros: Serena Williams, în turul doi după un prim set dificil cu Kristie Ahn / Se va duela din nou cu Tsvetana Pironkova

Déjà-vu ?



✔️ US Open

✔️ #RolandGarros@serenawilliams écarte Kristie Ahn au premier tour d'un Grand Chelem pour la deuxième fois ce mois-ci.



Elle l'emporte 7-5 6-0. pic.twitter.com/lzmcHuuS4V — Roland-Garros (@rolandgarros) September 28, 2020

Condusă cu break de două ori în primul set (o dată chiar la 5-4, când adversara a servit pentru câștigarea manșei), Serena și-a arătat experiența, a împins disputa în tiebreak și s-a impus la 2. Setul secund a fost unul fără istoric: Serena a făcut trei break-uri și a închis partida la serviciu (chiar cu un as, al 11-lea al său), la a cincea oportunitate ivită.A fost 7-6(2), 6-0 pentru Serena Williams, după un meci care a durat o oră și 43 de minute.Serena Williams și Kristie Ahn s-au întâlnit și în primul tur de la US Open, partidă în care Serena s-a impus cu 7-5, 6-3 În turul următor, Serena o va întâlni pe Tsvetana Pironkova, jucătoare revenită în circuit la US Open, după o pauză de trei ani. Jucătoarea din Bulgaria (157 WTA) a fost învinsă la Grand Slam-ul american chiar de Serena, în sferturi, scor 4-6, 6-3, 6-2 În primul tur de la Roland Garros, Pironkova a trecut de Andrea Petkovic, scor 6-3, 6-3.