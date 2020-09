Sâmbătă, în semifinale, Rublev a trecut lejer de norvegianul Casper Ruud (30 ATP), în două seturi, 6-4, 6-2.

În schimb, Tsitsipas a avut nevoie de două ore şi un sfert pentru a-l învinge pe chilianul Christian Garin (22 ATP), în trei seturi, 7-5, 3-6, 6-4.

Rublev a disputat finala la Hamburg şi anul trecut când a pierdut în faţa georgianului Nikoloz Basilashvili, acesta din urmă fiind eliminat la actuala ediţie încă din primul tur.

