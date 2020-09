VIDEO ​Șoc la US Open: Novak Djokovic, descalificat dupa ce a lovit cu mingea o arbitră de linie

Momente incredibile la US Open: Novak Djokovic a fost descalificat de la Grand Slam-ul american în optimi după ce a lovit cu mingea o arbitră de linie. Gestul a venit imediat după ce sârbul și-a cedat serviciul, iar Pablo Carreno Busta trecuse în avantaj în primul set, scor 6-5.​

Grand Slam-ul de la Flushing Meadows a rămas fără principalul favorit, Djokovic căzând pradă propriilor frustrări.

Ce s-a întâmplat de fapt:

Djokovic se afla la serviciu la scorul de 5-5. După ce a condus cu 40-0, Pablo Carreno Busta a reușit să convertească șansa de break la 15-40, iar imediat după ce a pierdut punctul Novak Djokovic a trimis mingea spre tribuna din spatele său.



Din păcate, mingea a lovit-o pe arbitra de linie de pe acea parte, iar aceasta s-a prăbușit pe teren cu probleme de respirație. După câteva momente de panică, aceasta și-a revenit, însă supervizorul turneului a aplicat regulamentul, iar Nole a fost descalificat.



Cu toate că și-a recunoscut vina și și-a cerut scuze, liderul mondial nu a putut întoarce decizia.

Cu doar câteva minute înainte, Nole lovise, tot în semn de frustrare, cu mingea reclamele de pe marginea terenului, fără însă să pună în pericol pe cineva.



De știut: Novak Djokovic era neînvins în sezonul 2020.



Momentul în care Nole o lovește pe arbitra de linie:

Oh my god, Djokovic got disqualified from the US Open.pic.twitter.com/yCo3Lqw0tg