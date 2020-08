Kei Nishikori a fost testat pozitiv cu noul coronavirus

Tenismenul japonez Kei Nishikori, aflat în Florida, a anunţat că a fost testat pozitiv cu noul coronavirus şi nu va participa la Mastersul 1000 Western&Southern Open, mutat de la Cincinnati la New York, potrivit News.ro.

"Am veşti proaste de anunţat. În această dimineaţă (n.r. - duminică), în Florida, am făcut un test pentru Covid-19, iar rezultatul este pozitiv. Eu şi echipa mea vom face un nou test vineri. Ar fi trebuit să zburăm la New York mâine (n.r. - luni), dar, evident, vom rămâne acum în Florida", a precizat Nishikori, 30 ani, într-un comunicat.





Jucătorul aflat acum pe locul 31 ATP, dar fost numărul 4 mondial şi fost finalist la US Open, în 2014, a spus că are "simptome foarte uşoare" ale bolii şi a intrat în izolare.





El este, de asemenea, incert pentru US Open, care începe la 31 august.





Western&Southern Open va avea loc între 20 şi 28 august.