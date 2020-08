WTA Praga: Laura Ioana Paar, în turul doi al calificărilor - Jaqueline Cristian, eliminată

Sportiva Laura Ioana Paar a acces în turul doi al calificărilor la Praga, turneu WTA cu premii de 202,250 de dolari, în timp Jaqueline Cristian a fost eliminată în runda inaugurală.

Jaqueline Cristian a fost învinsă de germanca Tamara Korpatsch, a treia favorită a calificărilor, scor 6-1, 7-6 (6).



În schimb, Laura Ioana Paar a învins-o pe jucătoarea cehă Linda Noskova, scor 6-2, 6-0, şi va juca în ultimul tur al calificărilor cu jucătoarea elveţiană Leonie Kung, transmite News.ro.

Tabloul principal, adversare:







Simona Halep (2 WTA) vs Polona Hercog (Slovenia, 45 WTA)

Patricia Țig (85 WTA) vs Barbora Krejcikova (Cehia, WC, 115 WTA)

Irina Begu (81 WTA) vs Dayana Yastremska (Ucraina, 25 WTA)

Ana Bogdan (92 WTA) vs jucătoare din calificări







Turneul de la Praga face parte din categoria International, are premii totale în valoare de $202.250, iar ultima câștigătoare este Jil teichmann, din Elveția. Simona Halep este cap de serie numărul unu al competiției care are loc pe zgură.