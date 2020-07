ATP: Turneul de la Washington a fost anulat

Turneul de la Washington, care trebuia să marcheze reluarea circuitului masculin de tenis pe data de 13 august, a fost anulat din cauza amplorii pandemiei de coronavirus, a anunţat, marţi, ATP, amplificând totodată îndoielile privind desfăşurarea turneului de Grand Slam US Open, informează AFP.

"În faţa incertitudinilor persistente care afectează planificarea evenimentelor, a fost luată decizia anulării turneului", au declarat organizatorii într-un comunicat dat publicităţii.

"Sunt multe probleme externe nerezolvate, în special restricţiile de călătorie la nivel internaţional şi evoluţia neliniştitoare a contextului sanitar şi de securitate, ceea ce ne-a forţat să luăm această decizie, din grijă faţă de jucători", a declarat Mark Ein, directorul turneului, un ATP 500.

Numeroase ţări au închis, parţial sau total, frontierele lor pentru a limita răspândirea coronavirusului, care a cauzat circa 610.000 de decese la nivel mondial.

Această anulare amână din nou reluarea sezonului masculin de tenis, întrerupt de la începutul lunii martie din cauza pandemiei.

Sezonul ar urma să se reia acum pe 22 august cu Mastersul 1000 de la Cincinnati, programat în mod excepţional la New York anul acesta.

Întrucât situaţia sanitară din Statele Unite continuă să fie una delicată, cu peste 140.000 de decese şi 3,8 milioane de cazuri declarate, desfăşurarea US Open este pusă sub semnul întrebării. Primul turneu de Mare Şlem de după oprirea circuitului ar urma să înceapă pe 31 august la New York, potrivit Agerpres