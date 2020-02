WTA Doha: Aryna Sabalenka, în zi de grație - Victorie clară în finala cu Petra Kvitova

Cap de serie numărul 9, Aryna Sabalenka (13 WTA) a avut o evoluție entuziasmantă în finala turneului Premier 5 de la Doha. Bielorusa a învins-o în două seturi pe Petra Kvitova (11 WTA), favorita 8, scor 6-3, 6-3, după o oră și 11 minute de joc.

Pentru Aryna Sabalenka (21 de ani) este al șaselea titlu din carieră și al cincilea de categorie Premier 5. Ea s-a mai impus la Shenzhen, Wuhan, Zhuhai (toate în 2019), New Haven și Wuhan (ambele în 2018). Jucătoarea din Belarus mai are în palmares un trofeu de categorie 125K Series, la Mumbai, în 2017.

Petra Kvitova (29 de ani) rămâne cu 27 de titluri în palmares. Ultimele sale trofee au fost obținute în 2019, la Sydney și Stuttgart. Pentru cehoaică a fost a zecea finală pierdută în carieră.

Kvitova a câștigat turneul de la Doha în 2018.

Ultimele campioane de la Doha:

2020 Aryna Sabalenka

2019 Elise Mertens

2018 Petra Kvitova

2017 Karolina Pliskova

2016 Carla Suarez Navarro

2015 Lucie Safarova

2014 Simona Halep

2013 Victoria Azarenka

2012 Victoria Azarenka

2011 Vera Zvonareva etc.



