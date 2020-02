VIDEO ​ATP Acapulco: Rafael Nadal, victorie fără emoții cu Grigor Dimitrov / Duel cu Taylor Fritz în finală

​Rafael Nadal (2 ATP) a trecut lejer de Grigor Dimitrov (22 ATP), obțînând calificarea în finala turneului de la Acapulco pentru prima dată după anul 2017. Ibericul s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-2, la capătul unei partide care a durat o oră și 44 de minute. În lupta pentru trofeu, Nadal se va duela cu americanul Taylor Fritz.



Cap de serie numărul 1, Nadal a fost condus în debutul ambelor seturi, dar a revenit de fiecare dată. În primul act, Dimitrov (favorit 7) a făcut primul break și a condus cu 2-1, dar și-a cedat avantajul în game-ul imediat următor. Spaniolul s-a mai impus încă o dată pe serviciul advers, la 3-2. Dimitrov a avut apoi trei șanse de break, dar nu a reușit să fructifice niciuna, iar setul a mers în contul lui Nadal, scor 6-3.

Dimitrov a început bine și manșa secundă, conducând cu 2-0. Au fost, însă, ultimele game-uri câștigate de bulgar. Rafael Nadal a avut o serie de șase game-uri la rând și și-a adjudecat victoria fără emoții.



Nadal conduce acum cu 13-1 la meciurile directe cu Dimitrov. Unica victorie a bulgarului datează din 2016, în sferturile turneului de la Beijing, scor 6-2, 6-4.



Taylor Fritz (35 ATP) a trecut în semifinale de compatriotul său John Isner (20 ATP), cap de serie numărul 5, scor 2-6, 7-5, 6-3. Partida a durat o oră și 43 de minute.



Va fi prima întâlnire directă între Rafael Nadal și Taylor Fritz.

Rafael Nadal are în palmares 84 de trofee, ultimul fiind cucerit anul trecut, la US Open (titlul de Grand Slam cu numărul 19). Taylor Fritz deține un singur titlu, câștigat în 2019, la Eastbourne.



De-a lungul timpului, Nadal a câștigat de două ori turneul mexican: 2005 (pe zgură) și 2013 (pe hard, așa cum se dispută și acum).



Turneul de la Acapulco (din categoria "500") se dispută în perioada 24-29 februarie 2020. Suprafața de joc este hard. În 2019, trofeul a fost câștigat de Nick Kyrgios.



Ultimul punct al meciului Nadal vs Dimitrov:



Rafa is BACK in the Acapulco final! \uD83D\uDE4C



\uD83C\uDFA5: @TennisTV | @RafaelNadal | #AMT2020 pic.twitter.com/8kWJBb7X3s