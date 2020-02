​WTA Doha: Elise Mertens, deținătoarea trofeului, eliminată / Barty, Pliskova, Bencic, Kvitova, Sabalenka și Muguruza, în optimi

Elena Rybakina (Kazakhstan/N.14) vs Alison Van Uytvanck (Belgia) 5-7, 6-2, 7-6 (10/8)

Garbine Muguruza (Spania/N.11) vs Ajla Tomljanovic (Australia) 6-1, 6-2

Karolína Pliskova (Cehia/N.3) vs Bernarda Pera (SUA) 6-3, 6-0

Ons Jabeur (Tunisia) vs Jennifer Brady (SUA) 6-4, 6-3

Jelena Ostapenko (Letonia) vs Barbora Strycova (Cehia) 6-1, 6-2

Petra Kvitova (Cehia/N.8) vs Carla Suarez (Spania) 4-6, 6-3, 6-0

Svetlana Kuznetsova (Rusia) vs Iga Swiatek (Polonia) 6-2, 6-2

Yulia Putintseva (Kazakhstan) vs Elise Mertens (Belgia/N.16) 4-6, 6-3, 6-2

Belinda Bencic (Elveția/N.4) vs Veronika Kudermetova (Rusia) 6-4, 4-6, 7-6 (7/4)

Saisai Zheng (China) vs Vera Zvonareva (Rusia) 7-5, 6-1

Aryna Sabalenka (Belarus/N.9) vs Anett Kontaveit (Estonia) 7-5, 2-6, 7-5

Qatar Total Open se dispută în perioada 23-26 februarie 2020. Face parte din categoria "Premier 5", are loc pe suprafață hard, iar premiile sunt în valoare totală de $2,939,695. Ultima câștigătoare a competiției este Elise Mertens (a învins-o în finală pe Simona Halep), iar la dublu Latisha Chan / Hao-Ching Chan.





Ultimele campioane de la Doha:





2019 Elise Mertens

2018 Petra Kvitova

2017 Karolina Pliskova

2016 Carla Suarez Navarro

2015 Lucie Safarova

2014 Simona Halep

2013 Victoria Azarenka

2012 Victoria Azarenka

2011 Vera Zvonareva etc.

Ashleigh Barty (Australia/N.1) vs Laura Siegemund (Germania) 6-3, 6-2Maria Sakkari (Grecia/N.15) vs Tereza Martincova (Cehia) 3-6, 7-6 (7/5), 6-0vs Elena Rybakina (14) - Rybakina s-a retras în urma unei întinderi la mușchii adductoriGarbine Muguruza (11) vs Dayana YastremskaKarolina Pliskova (3) vs Ons JabeurJelena Ospaneko vs Petra Kvitova (8)Amanda Anisimova vs Svetlana KuznetsovaYulia Putintseva vs Belinda Bencic (4)Kiki Bertens (7) vs Saisai ZhengMaria Sakkari (15) vs Aryna Sabalenka (9)