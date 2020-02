​WTA Doha: Simona Halep s-a retras / Aryna Sabalenka îi ia locul în turul secund

Simona Halep has withdrawn from Doha. Aryna Sabalenka moves into Halep’s vacated seeded spot.



Revised draw: pic.twitter.com/NrdumaGExG — WTA Insider (@WTA_insider) February 22, 2020

"Este o decizie pe care am luat-o înainte de acest meci. Am început acest turneu (n.r. Dubai) puțin accidentată la picior, dar m-am forțat și mi-am spus că fiecare meci este important. Nu m-am gândit la altceva decât la victorie. Acum sunt fericită că s-a terminat cu bine acest turneu, dar acum spun . O să iau o pauză la Doha!",, după ce a câștigat turneul de la Dubai.În turul doi, Aryna Sabalenka se va duela cu învingătoarea meciului Anett Kontaveit (Estonia, 24 WTA) vs Anastasija Sevastova (Letonia, 41 WTA).În 2019, Simona Halep a ajuns până în finala turneului de la Doha, unde a fost învinsă de belgianca Elise Mertens, scor 6-3, 4-6, 3-6.În urma retragerii Simonei Halep, Sorana Cîrstea (70 WTA, beneficiară de wild card) rămâne singura româncă prezentă pe tabloul principal. În primul tur, sportiva din Târgoviște se va întâlni cu Elena Rybakina (Kazakhstan, 19 WTA, favorită 14), adversara Simonei din finala competiției de la Dubai.