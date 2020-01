Debut cu o înfrângere pentru liderul mondial - Ashleigh Barty, învinsă de locul 53 WTA

Noul sezon nu a debutat așa cum și-ar fi dorit pentru liderul ierarhiei WTA, Ashleigh Barty fiind învinsă, scor 6-4, 7-6(4), de Jennifer Brady în optimile turneului WTA de la Brisbane.



Australianca (cap de serie numărul unu) a avut liber în primul tur, iar meciul cu Brady a fost unul în care Ash a arătat că nu are meciuri oficiale în picioare.







Venită din calificări, Brady și-a trecut în CV prima victorie din carieră în fața unei sportive din TOP 10 WTA. Partida a durat o oră și 31 de minute.







Ce a spus învingătoarea







"Sunt foarte bucuroasă că am câștigat. Ash este o mare jucătoare și un om foarte bun. Este puțin ireal. Sunt foarte entuziasmată și tremur puțin, dar chiar am jucat bine astăzi. În precedentele două partide contra ei am fost dominată cu autoritate. Am știut la ce să mă aștept și am sperat să nu pierd de trei ori consecutiv contra ei. E foarte puternică și citește bine jocul" - Jennifer Brady.







Momentul în care Barty, supărată, părăsește terenul de joc: