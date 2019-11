​Turneul Campionilor: Roger Federer și victoria obligatorie; Djokovic vs Thiem, meciul zilei

​După ce a pierdut în fața lui Dominic Thiem, Roger Federer nu mai are voie să facă pași greșiți la Turneul Campionior, iar meciul cu Matteo Berrettini devine unul foarte important. Elvețianul este conștient de faptul că încă o înfrângere l-ar putea trimite acasă. În cealaltă partidă a zilei din Grupa Bjorn Borg se vor întâlni Novak Djokovic și Dominic Thiem.







Federer vs Berrettini





S-au întâlnit o singură dată (în acest an, la Wimbledon), iar elvețianul s-a impus în trei seturi (6-1, 6-2, 6-2). Sigur, acum va fi o altă poveste, însă până la urmă Roger este de-al casei în O2 Arena.







Înfrângerea cu Thiem nu intra neapărat nici în calculele lui Roger, nici în cele ale specialiștilor. Marele campion elvețian nu a fost într-o zi prea bună, erorile și neinspirația din momentele importante atârnând decisiv în rezultatul final.







Federer este conștient că încă o înfrângere l-ar trimite acasă, iar din acest punct de vedere este de așteptat ca Roger să interpreteze o partitură ofensivă care să nu-l lase pe promițătorul italian să-și etaleze principala armă: forehand-ul.







Djokovic vs Thiem







Austriacul a câștigat ultimul meci direct (semifinala de la Roland Garros, în cinci seturi), dar altfel vor sta lucrurile acum. Nole este precum peștele în apă pe hard indoor, iar la Londra a arătat de atâtea ori că este foarte greu de învins.







Jocul Djoker-ului a arătat foarte bine contra unui Berrettini aflat la debut, este însă de așteptat ca opoziția din partea lui Dominic să fie alta. Ar trebui să fie un meci care să producă spectacol, cu un Nole ermetic în defensivă și cu un Thiem care să încerce să-și lase adversarul fără atât de necesarul timp de reacție.







Ce s-a jucat până acum în Grupa Bjorn Borg:





Novak Djokovic - Matteo Berrettini 6-2, 6-1

Dominic Thiem - Roger Federer 7-5, 7-5





Programul meciurilor de marți:

*în direct la Digisport





De la ora 16:00





Roger Federer vs Matteo Berrettini



De la ora 22:00



Novak Djokovic vs Dominic Thiem.



Cum arată meciurile directe (H2H):



Novak Djokovic: 26-22 cu Federer, 6-3 cu Thiem, 1-0 cu Berrettini

Roger Federer: 22-26 cu Djokovic, 2-5 cu Thiem, 1-0 cu Berrettini

Dominic Thiem: 3-6 cu Djokovic, 5-2 cu Federer, 2-1 cu Berrettini

Matteo Berrettini: 0-1 cu Djokovic, 0-1 cu Federer, 1-2 cu Thiem.



Turneul Campionilor se dispută în perioada 10-17 noiembrie, în O2 Arena din Londra. Este pentru ultima dată când capitala Angliei găzduiește competiția, turneul de final de an urmând să aibă loc de anul viitor la Torino. Campionul en-titre al întrecerii este Alexander Zverev (2018).