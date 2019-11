Matteo Berrettini, ultimul jucător calificat la Turneul Campionilor

Matteo Berrettini (9 ATP) s-a calificat pentru prima dată în carieră la Turneul Campionilor. Italianul în vârstă de 23 de ani a obținut ultimul bilet disponibil pentru competiția care va avea loc la Londra, în perioada 10-17 noiembrie 2019.

Berrettini a profitat de înfrângerea lui Gael Monfils (13 ATP) în sferturile Masters-ului de la Paris. Francezul avea nevoie de o singură victorie pentru a-și asigura prezența la Turneul Campionilor, însă a fost învins categoric de canadianul Denis Shapovalov (28 ATP), scor 6-2, 6-2.

Cine s-a calificat la Turneul Campionilor: Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev și Matteo Berrettini.



Turneul Campionilor de la Londra (ultima ediție, de la anul se va disputa la Torino) va avea loc în perioada 10-17 noiembrie 2019.



MATTEO IS IN! \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9



Matteo Berrettini has qualified for the #NittoATPFinals for the first time. \uD83D\uDC4F pic.twitter.com/Ls8oIZZjRP