VIDEO ATP Basel: Roger Federer, tot mai aproape de al zecelea titlu / Finală cu Alex De Minaur

Federer bifează a 19-a prezență la turneul de Basel, unde a cucerit trofeul de nouă ori, ultima dată în 2018, când l-a învins în finală pe Marius Copil, scor 7-6(5), 6-4. Elvețianul s-a mai impus la competiția din orașul natal în 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015 și 2017. Fedex a mai pierdut alte cinci finale la Basel, în 2000, 2001, 2009, 2012 și 2013.

Dacă Roger Federer se va impune din nou la Basel, va fi al doilea turneu pe care elvețianul îl va cuceri pentru a zecea oară, după cel de la Halle (2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015, 2017 și 2019).

