ATP Basel: Roger Federer va juca luni meciul cu numărul 1500 din carieră

Roger Federer (3 ATP) va debuta luni la turneul de la Basel, unde va disputa meciul cu numărul 1500 din cariera sa. În vârstă de 38 de ani, Federer va începe cursa de apărare a trofeului pe care l-a câștigat de nouă ori de-a lungul timpului împotriva germanului Peter Gojowczyk (112 ATP), venit din calificări.

Federer va bifa a 19-a prezență la turneul de Basel, unde a cucerit trofeul de nouă ori, ultima dată în 2018, când l-a învins în finală pe Marius Copil, scor 7-6(5), 6-4. Elvețianul s-a mai impus la competiția din orașul natal în 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015 și 2017. Fedex a mai pierdut alte cinci finale la Basel, în 2000, 2001, 2009, 2012 și 2013.

Meciul de deschidere al ediției din acest an a turneului de la Basel îl va aduce în scenă pe Roger Federer, care va disputa meciul 1500 din carieră în compania lui Peter Gojowczyk (112 ATP), de la ora 20:00. El va deveni astfel al doilea jucător din era Open care ajunge la 1500 de partide jucate, după Jimmy Connors (a avut 1.556), potrivit tennis.com



Federer se poate lăuda în acest moment al carierei cu un bilanț de 1231 de victorii și doar 268 de înfrângeri. Connors și-a încheiat activitatea cu 1274 de victorii și 282 de înfrângeri.



Întâlnirea dintre Federer și Gojowczyk va fi a treia dintre cei doi sportivi. Elvețianul a câștigat ambele confruntări anterioare: în 2018, în turul trei de la Cincinnati, scor 6-4, 6-4, și în 2019, în turul doi de la Indian Wells, scor 6-1, 7-5.

Dacă Roger Federer se va impune din nou la Basel, va fi al doilea turneu pe care elvețianul îl va cuceri pentru a zecea oară, după cel de la Halle (2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015, 2017 și 2019).

La turneul de la Basel va fi prezent și Marius Copil (82 ATP), care a primit un wild card din partea organizatorilor. Copil va evolua în primul tur cu spaniolul Roberto Bautista Agut, locul 10 ATP şi cap de serie numărul 4.

"Swiss Indoors Basel" se dispută în perioada 21-27 octombrie și face parte din categoria "ATP World Tour 500 Series". Suprafața este hard, iar premiile sunt în valoare totală de €2,082,655. Ultimul câștigător al turneului este Roger Federer, care a obținut trofeul de nouă ori.

În România, competiția de la Basel va fi transmisă în direct pe Digi Sport.



