​VIDEO Roger Federer, precizia elvețiană și coșul de baschet - "Există ceva ce nu poate să facă?"

Prezent la Shanghai pentru turneul "Masters" care a debutat sâmbătă (au loc calificările), Roger Federer i-a impresionat pe suporterii chinezi cu abilitățile sale mai puțin cunoscute. Campionul elvețian a reușit să trimită mingea în coșul de baschet și l-a surprins și pe Marin Cilic, pe care îl poate întâlni în turul al doilea al competiției.

