LiveScore Mihaela Buzărnescu vs Andrea Petkovic 0-1

Mihaela Buzărnescu (129 WTA) și Andrea Petkovic (88 WTA) se înfruntă în primul tur de la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Partida dintre cele două este prima a zilei pe Terenul 13 și poate fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveScore pe HotNews.ro.





Singura întâlnire dintre cele două jucătoare datează din 2009, când Petkovic s-a impus cu 6-0, 6-1 în optimile turneului de la Civitavecchia.





Pentru Mihaela Buzărnescu este doar a doua prezență pe tabloul principal de la US Open. La singura participare de până acum, în 2017, a fost învinsă în primul tur de Caroline Wozniacki.





De partea cealaltă, Petkovic va bifa a 12-a participare pe tabloul principal al Grand Slam-ului american, unde a înregistrat cea mai bună performanță în 2011, când a ajuns până în sferturi. La ultimele două ediții, jucătoarea de 31 de ani a fost eliminată în runda inaugurală (în 2017 a fost învinsă de Jennifer Brady, iar în 2018 de Jelena Ostapenko).





US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.